Robin Hood L’origine della Leggenda su Rai4: trama, cast e trailer

Robin Hood L’origine della Leggenda su Rai4 (ch. 21) è uno dei film in onda in tv stasera 16 Marzo 2021. Il film è diretto da Otto Barhurst ed è recente, del 2018. Si tratta di una rivisitazione in chiave moderna della leggenda che ha dato origine a fiabe, racconti, cartoni animati e film. Costellato di riferimenti dedicati ad un mondo più vicino al nostro – e a quello delle spie – piuttosto che all’attenzione verso gli aspetti storici. Un intento che secondo alcuni rischia di rovinare il film.

Robin Hood L’origine della Leggenda su Rai4: la trama

Robin di Loxley è impegnato nella Terza Crociata, in Terra Santa, quando un abile guerriero saraceno quasi lo uccide: a salvarlo è il suo capitano, Guy di Gisborne, che taglia una mano al suo avversario e giustizia il figlio del saraceno. Robin cerca di impedire l’uccisione dell’innocente, e viene rimandato in Inghilterra per insubordinazione. Al ritorno in patria scopre che i suoi beni sono stati tutti confiscati per ordine dello sceriffo di Nottingham, e che lui stesso è stato dichiarato deceduto da un paio di anni. Marian si è sposata con un altro uomo e la città è allo stremo per le pesantissime tasse da pagare per finanziare, almeno in apparenza, le spedizioni dei Crociati. Un giorno Robin viene sorpreso da John, nome inglese del guerriero saraceno che lo stava per ammazzare, che vuole vendetta, ma anche sabotare le spedizioni inglesi in Terra Santa. Così il saraceno addestra il giovane fino a farlo diventare un ladro e un guerriero provetto: tutto cambia la sera che i due si ritrovano alla festa indetta dallo sceriffo per accogliere un importante cardinale proveniente da Roma…

Robin Hood L’origine della Leggenda su Rai4: il cast

Taron Egerton: Robin Hood/Robin di Loxley

Jamie Foxx: Little John

Ben Mendelsohn: sceriffo di Nottingham

Eve Hewson: Lady Marian

Tim Minchin: Fra Tuck

Jamie Dornan: Will Tillman

F. Murray Abraham: Cardinale Franklin

Paul Anderson: Guy di Gisborne

Josh Herdman: Righteous

Cornelius Booth: Lord Pembroke

Björn Bengtsson: Tydon

Robin Hood L’origine della Leggenda su Rai4: il trailer

LEGGI DI PIÙ: Stasera in tv 16 Marzo 2021