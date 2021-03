Stasera in tv 16 Marzo 2021: Giornal.it vi offre la programmazione completa della serata televisiva di oggi. Tutti i programmi in chiaro dei canali Rai e Mediaset che, lo ricordiamo, da qualche tempo hanno ampliato la propria offerta grazie al digitale terrestre e all’arrivo di nuovi canali spesso interamente dedicati ad una o più tematiche. Da oggi Giornal.it vi dirà ogni sera cosa fa Stasera in Tv: una guida e un elenco sempre aggiornate dei programmi in onda oggi 16 Marzo 2021.

Stasera in tv 16 Marzo 2021: programmi e film Rai e Mediaset

Martedì 16 Marzo 2021 vede in onda la seconda puntata della serie tv Màkari su Rai 1, mentre su Rai 2 torna Stasera tutto è possibile. Appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio con la diretta su Canale 5 del ritorno degli ottavi di finale di Champions League Real Madrid-Atalanta. Vasta scelta anche per gli appassionati di film: ce ne sono di ogni genere in programmazione. Di seguito la programmazione per la prima serata: ecco cosa fa stasera in tv!

Rai 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Serie TV – Màkari – La regola dello svantaggio

23:40 – Porta a Porta

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

23:45 – Voice Anatomy

Rai 3

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 – Stasera Italia

21:20 – Fuori dal coro

00:47 – Film: Il tè nel deserto

Canale 5

20:40 – Striscina la Notizina – la vocina dell’insofferenzina

21:00 – CHAMPIONS LEAGUE – REAL MADRID – ATALANTA

23:35 – X-STYLE

Italia 1

19:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

01:05 – Amici di Maria De Filippi

La 7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Tv8

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 122 Prima TV

21:30 – Film: Due cuori e una provetta

23:20 – Harry & Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah Winfrey

Nove

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 3′ Stagione Ep.37

21:25 – Film: Non-Stop

23:30 – Film: King Arthur

Rai 4

19:45 – Criminal Minds ep.7 – 8

21:21 – Film: Robin Hood – L’origine della leggenda

23:13 – Speciale Wonderland – 80 anni di Capitan America

23:50 – Film: L’uomo sul treno – The commuter

Rai 5

21:15 – Film: Angèle e Tony

22:36 – Rock Legends – Peter Gabriel

23:21 – La divina commedia. Vespri danteschi – Paradiso IV, V, VI

Rai Premium

20:10 – Don Matteo 6 – Un San Valentino per Natalina ep.16

21:20 – Il Ranger: Una vita in Paradiso – Amore paterno

23:00 – Amore Criminale 2020: Yanexy Guevara p.1

Rai Movie

20:45 – Stanlio e Ollio – Marinai in guardia

21:10 – Film: Novecento

02:45 – Film: Ultimo tango a Parigi

La7d

20:00 – Cuochi e Fiamme

20:40 – La cucina di Sonia

21:30 – Downton Abbey – Stagione 1

23:30 – Film: L’ultimo Imperatore

Cielo

20:55 – Affari di famiglia Festa di San Patrizio

21:20 – Film: Hysteria

23:10 – Film: Cugini carnali

Discovery RealTime

20:25 – Cortesie per gli ospiti

21:25 – Primo appuntamento Ep. 10 Prima TV

22:40 – Il salone delle meraviglie – Gracias a la vida Prima TV

Iris

20:05 – WALKER TEXAS RANGER I – UNA LEGGENDA INDIANA

21:00 – Film: L’ora della furia

23:16 – Film: Un uomo chiamato Charro.

Cine34

19:10 – A cena con … – L’amico del cuore

21:00 – Film: Mi fido di te

23:07 – Film: La terza stella

Paramount Pictures

20:40 – Strega per Amore

21:10 – Film: Kill Bill Vol.1

23:10 – Film: Kill Bill Vol.2

La5

19:45 – Uomini e donne

21:10 – L’isola dei famosi 21

Mediaset 20

20:15 – The big bang theory

21:04 – Film – Arma Letale 4

23:48 – Film – Catwoman