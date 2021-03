Terza puntata Makari: ecco la prossima data

Makari su Rai 1 continua a tenere tantissimi telespettatori davanti alla televisione e grazie alla bravura di Claudio Gioè sta mettendo in scena un bellissima fiction. Il poliziesco che si unisce al comico fa sempre grandi numeri e se poi ci metti anche il tocco di sicilianità il gioco è fatto.

La serie Makari è iniziata lunedì 15 Marzo su Rai 1 ed il 16 Marzo è andata in onda la seconda puntata. Oltre al bravo Gioè vi sono tanti altri attori importanti all’interno del cast di Makari ed anche questo è un punto in più per questa serie televisiva.

La terza puntata di Makari andrà in onda lunedì 22 Marzo 2021 su Rai 1 alle ore 21:30. Con molta probabilità, dunque, potremo vedere anche il successivo lunedì la quarta puntata della fiction.