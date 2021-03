Uccio De Santis, chi è: età, moglie, figli e matrimonio

Uccio De Santis è uno dei comici ed attori più famosi in Italia. E’ molto conosciuto per aver creato la sua sitcom “Mudù”, che è andata in onda per sedici anni di fila su Telenorba. Per la precisione infatti è stato in tv dal 2001 al 2017. Adesso i contenuti si possono vedere sulla sua pagina Facebook o, altrimenti, sul canale Youtube. Andiamo a scoprire più da vicino chi è Uccio De Santis.

Uccio De Santis è nato il 12 Settembre del 1965 a Ruvo, un paese che si trova in Puglia. Suo padre era un medico e proprio per questo motivo la sua famiglia sperava che potesse seguire gli studi medici. Così non è stato e fin dai primi anni ha iniziato lavorare nel campo dello spettacolo e del teatro. Da bambino infatti era solito recitare nel ruolo del mago durante alcuni spettacoli organizzati in famiglia o in parrocchia. Poi durante l’adolescenza ha iniziato a frequentare il teatro. Principalmente seguiva le commedie.

A diciotto anni si diploma alla Ragioneria e successivamente si iscrive in Economia e Commercio. La sua passione ha sempre avuto la meglio sugli studi e per questo motivo non si è mai laureato. Inizia così a lavorare all’interno dei villaggi turistici ed inventa, appunto, il ballo del Mudù. Proprio questo diventerà la sigla di una delle sitcom più seguite dei primi anni 2000.

In televisione l’esordio arriva nel 2007 con La sai l’ultima ma partecipa anche a Ciao Darwin ed in alcune puntate di “Arrivano i nostri”, con Pippo Franco. Come abbiamo già detto nel 2001 lancia la sua sitcom Mudù che raggiunge un grande successo in poco tempo. Tra i tanti amici e attori che ha coinvolto vi sono anche Umberto Sardella e Bianca Guaccero. Purtroppo nel 2017 si è concluso il progetto.

Inoltre Uccio De Santis ha lavorato anche all’interno del cast di Un medico in famiglia e di Stasera mi butto. Diversi sono stati i suoi lavori per conto di Rai ma anche in alcuni film come Belli di papà e Natale a Londra.

Uccio De Santis: moglie e figli

La vita privata di Uccio De Santis non è molto conosciuta. Possiamo solo sapere che è sposato con Antonella Genga. I due hanno avuto due figlie che si chiamano Simona e Roberta.