Uccio de Santis e le sue barzellette: ecco le più belle [VIDEO]

Uccio De Santis è un famoso comico italiano che ha avuto la sua fortuna con la sitcom Mudù che è andata in televisione tra il 2001 ed il 2017. Molta è stata la popolarità per l’attore pugliese che ha creato questo “marchio” durante la sua gavetta come animatore di villaggi turistici.

Uccio infatti è figlio di un medico e per questo motivo la sua famiglia si aspettava che potesse proseguire sulle orme del padre. Non è stato così: inizialmente si era iscritto alla facoltà di economia ma il suo reale interesse era lo spettacolo, soprattutto la commedia.

Dopo aver mollato l’università inizia a lavorare nei villaggi turistici ed inventa una vera e propria sigla che diventerà poi quella di Mudù, la sitcom che ha fatto divertire milioni di italiani. Su questa in questi ultimi periodi si dice che stia addirittura preparando un film che, si spera, potremo vedere presto nelle sale cinematografiche.

Uccio De Santis – VIDEO

Come abbiamo già detto qui di seguito potrete trovare alcune delle barzellette di Uccio De Santis che hanno fatto la storia della televisione comica italiana.