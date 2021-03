Uccio De Santis, incidente shock: “Ho visto la morte in faccia”

Il famoso attore comico Uccio De Santis ha veramente passato un bruttissimo periodo negli ultimi tempi. “Ho visto la morte in faccia – ha dichiarato – e mi sento un miracolato“. E’ infatti fiero di poterlo raccontare e di essere ancora con noi. Non si tratta di una delle sue solite gag, purtroppo. L’attore è infatti uscito miracolato da un incidente sul finire dell’anno.

Alle 16:50 di un pomeriggio è stato protagonista di uno spaventoso incidente sulla strada che porta da Bitritto a Bari. Molto vicino allo stadio San Nicola, infatti, Uccio era all’interno della sua macchina che si è più volte ribaltata. E’ rimasto ricoverato per diversi giorni presso il Policlinico di Bari a causa di una frattura scomposta all’omero.

Secondo i passanti gli è andata veramente molto bene perchè in molti pensavano che non sarebbe uscito vivo dalle lamiere della macchina. De Santis era alla guida della sua Mercedes e si stava recando a Poggiofranco, paese nel quale aveva un appuntamento con un suo collaboratore. Poi i due avrebbero raggiunto Vasto per andare a cena ma così non è stato.

Un ragazzo di Bitetto lo ha superato ma ha perso il controllo della macchina ed ha sbattuto sul guardrail colpendo dunque la Mercedes di Uccio De Santis. La paura è stata veramente tantissima ma fortunatamente la situazione si è risolta in positivo ed oggi Uccio De Santis può ancora farci ridere con le sue barzellette. Addirittura in giro c’è la voce di un possibile film proprio su “Mudù”, la sitcom che lo ha reso famoso e che andava in onda ogni giorno dal 2001 al 2017.