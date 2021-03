Beniamino Baleotti, chi è il Re della Sfoglia

Conosciuto come il Re della Sfoglia, Beniamino Baleotti è uno dei cuochi italiani più famosi, tra i tutor di Detto Fatto. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui.

Chi è Beniamino Baleotti

Nome : Beniamino

: Beniamino Cognome: Baleotti

Baleotti Luogo di nascita: non abbiamo informazioni in merito

non abbiamo informazioni in merito Data di nascita: 1984 (non abbiamo informazioni sul giorno)

1984 (non abbiamo informazioni sul giorno) Profilo Instagram: @redellasfoglia

Beniamino Baleotti è nato nel 1984 – compie quindi 37 anni nel 2021 – ed è il quarto di sette fratelli. Appassionato di cucina fin da bambino, si è avvicinato a quest’arte grazie all’amatissima Nonna Clarice. Attualmente vive a Pianoro, in provincia di Bologna. Maestro sfoglino, è chef presso il ristorante dell’agriturismo Le Ginestre, sito presso la città in cui vive.

Vita privata

Sulla vita privata di Beniamino Baleotti non si hanno notizie ufficiali. Lo chef emiliano, infatti, sui social condivide solo dettagli relativi al suo lavoro e alle meravigliose creazioni culinarie che lo hanno reso famoso.

Ricette

Sono tantissime le ricette che Beniamino Baleotti condivide con i suoi fan. Basta dare un’occhiata al suo sito ufficiale per accorgersi che esiste un’ampia sezione dedicata. Entrando nel vivo delle delizie che si possono preparare seguendo i suoi consigli, spiccano senza dubbio le focacce, per esempio quella integrale con olive, pomodoro fresco e rosmarino.

Da non dimenticare tra le altre ricette di Beniamino Baleotti è lo sformatino agli asparagi e mentuccia con crema allo zafferano e mandorle, per non parlare della crostata salata alle nocciole con ricotta e asparagi. Non bisogna ovviamente dimenticare le meravigliose tagliatelle!