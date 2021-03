Bere acqua e limone: cosa succede al nostro corpo?

Bere acqua e limone probabilmente è una delle azioni più compiute in tutto il mondo. Spesso ci riesce a dare un senso di leggerezza oltre che essere rinfrescante. Molte volte ci facciamo un bicchiere di acqua con limone se ci sentiamo appesantiti o magari se ci sentiamo senza forze.

Per fare acqua e limone avremo bisogno di riempire un bicchiere, almeno per i due terzi, con un po di acqua e successivamente spremere un limone fino a completare l’intero bicchiere. Alla fine di questo processo sarebbe utile mettere anche un cucchiaino di zucchero in maniera tale da rendere la nostra bevanda un po meno aspra.

Bere acqua e limone fa bene o male? La risposta che tutti stanno aspettando non è semplice da fornire. Vi sono infatti molte idee contrastanti su questo argomento ed ora andremo a vedere cosa succede al nostro corpo quando beviamo acqua e limone.

Bere acqua e limone: conseguenze

Diverse sono le conseguenze di quando beviamo acqua e limone e molte volte sono comunque delle note positive per la nostra salute. Qui sotto scriveremo adesso i vari vantaggi che si ottengono dal consumare questa facile bevanda. Innanzi tutto partiamo dalla nostra pelle che sarà resa più giovane e più luminosa. Il limone infatti contiene molta vitamina C e questo permette appunto un vero e proprio ringiovanimento della nostra pelle oltre che una maggiore luminosità del viso.

Bere acqua e limone fa dimagrire. Vi sono molte persone che la assumono proprio come aiuto per perdere peso. E’ vero che questa abbia un effetto dimagrante e riesce a favorire appunto la perdita di peso. Chiaramente deve sempre essere associata ad una corretta attività fisica. Diverse sono le note positive del bere acqua con il limone ed una di queste è anche associata al fatto che vi è una migliore digestione oltre ad una buona regolarità intestinale. Inoltre permette anche di rafforzare il proprio sistema immunitario e ci dà la possibilità di equilibrare il pH del nostro corpo.

Ma non finisce qui. Bere acqua e limone è anche una cosa che ci permette di disintossicarci oltre a darci energia. Uno degli effetti più conosciuti è l’effetto diuretico. Grazie al succo di limone infatti aumentiamo la produzione di urina e favoriamo dunque l’eliminazione di tossine ed acqua in eccesso dal nostro corpo. Inoltre possiamo anche ridurre le infiammazioni ed il dolore ma, e questo è l’ultimo beneficio del bere acqua e limone, riusciremmo anche a migliorare il nostro alito. Se infatti soffriamo di alitosi possiamo trovare molto giovamento dall’assunzione di questa bevanda.