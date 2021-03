Camminare fa bene o male alla salute? Ecco la risposta

Camminare fa bene alla salute? In questo articolo andremo a parlare di un argomento che spesso è tema di grandi discussioni. In questi ultimi periodi infatti si è molto discusso del problema relativo al camminare. Da quando siamo chiusi dentro casa abbiamo utilizzato molto meno le macchine a causa delle varie limitazioni che ci portano a non uscire dai nostri comuni di residenza. A questo punto sorge spontanea la domanda: camminare fa bene alla salute? Andiamo a vedere la risposta a questo quesito.

Innanzi tutto partiamo dal fatto che tanti cardiologi sottolineano che gli effetti che si hanno sull’apparato cardiovascolare sono veramente positivi. Chiaramente anche dal punto di vista fisico le varie passeggiate possono diventare un importante toccasana. Ma non finisce qui: anche muscoli ed articolazioni hanno i propri benefici. Purtroppo però vi sono alcune considerazioni sul camminare che spesso si lasciano al caso e molte volte possono diventare pericolose.

Infatti molte volte camminare potrebbe non fare realmente bene alla salute e bisogna per questo motivo prendere in considerazione alcuni possibili rischi. Infatti si dovrebbe svolgere questa attività in maniera costante e soprattutto si devono sempre tenere gli occhi aperti. Per poter camminare bene avremo bisogno di reperire una buona attrezzatura dato che il pericolo principale è costituito dalle possibili vesciche che si creano sotto i nostri piedi dopo le lunghe passeggiate. Facciamo attenzione anche al posto che scegliamo per camminare. Se si tratta di una semplice camminata per raggiungere un negozio allora, logicamente, non potremo farci nulla, ma nel caso in cui decidiamo di camminare per passarci del tempo o svolgere attività fisica allora evitiamo i luoghi pieni di fossi o burroni: potremmo avere problemi alle nostre ossa.

Se ci rechiamo in un bosco è pericoloso perchè potrebbe spuntare da un momento all’altro un animale grande che potrebbe spaventarci se non, addirittura, farci del male. Evitiamo questi luoghi anche per i possibili incontri ravvicinati con vipere o serpenti di altro genere. Infine, ricordiamoci che nel caso in cui dovesse fare caldo è sempre utile portare con se un cappellino e dell’acqua: ogni tanto bagnarsi la testa può solo farci del bene.