Edge of Tomorrow su Italia1: trama, cast e trailer

Edge of Tomorrow su Italia1 (ch. 6) è uno dei film in onda in tv stasera 17 Marzo 2021.

Il film è una coproduzione statunitense e australiana, diretto da Doug Liman e con Tom Cruise nel ruolo del personaggio principale, uscito nel 2014. La pellicola è l’adattamento cinematografico della light novel All You Need Is Kill (2004), scritta da Hiroshi Sakurazaka ed illustrata da Yoshitoshi Abe.

Edge of Tomorrow su Italia1: la trama

In un futuro prossimo, un esercito di extraterrestri tentacolari veloci e mortali chiamati “Mimics” per via della loro capacità di emulare le tattiche militari terrestri e sventarle, ha invaso la Terra partendo dall’Europa per poi espandersi in Asia. Dopo svariate perdite, le menti più esperte del genere umano si sforzano di trovare una soluzione contro gli invasori sviluppando potenti esoscheletri da battaglia, mentre l’esercito britannico trova l’unica speranza nelle vittorie guidate dalla soldatessa Rita Vrataski (Emily Blunt), l’Angelo di Verdun. William Cage (Tom Cruise), mite funzionario dell’esercito che aveva scelto il ruolo proprio per evitare lo scontro diretto coi Mimics, viene invece mandato all’assalto finale contro gli alieni sulle coste della Francia. Privo di alcuna capacità da soldato, viene trasferito forzatamente nel plotone del sergente maggiore Farell per un affrettato addestramento.

Edge of Tomorrow su Italia1: il cast

Tom Cruise: Maggiore William Cage

Emily Blunt: Rita Vrataski

Bill Paxton: Sergente Maggiore Farell

Noah Taylor: Dott. Carter

Brendan Gleeson: Generale Brigham

Jonas Armstrong: Skinner

Kick Gurry: Griff

Franz Drameh: Ford

Dragomir Mrsic: Kuntz

Tony Way: Kimmel

Charlotte Riley: Nance

Edge of Tomorrow su Italia1: il trailer

