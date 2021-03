Green Book su Rai1: trama, cast e trailer

Green Book su Rai1 (ch. 1) è uno dei film in onda in tv stasera 17 Marzo 2021. Il film, tratto da una storia vera, ha vinto 3 Golden Globe e 3 premi Oscar, questi ultimi come Miglior Film, per il miglior attore non protagonista a Mahershala Ali, e per la miglior sceneggiatura. Diretto da Peter Farrelly, è uscito nel 2018. È ispirato all’amicizia tra un buttafuori italoamericano (Tony Lip) e un pianista afroamericano (Don Shirley) nell’America negli anni sessanta.

Green Book su Rai1: la trama

Nel 1962, dopo la chiusura temporanea per restauri del Copacabana, uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Vallelonga, detto Tony Lip per la sua capacità oratoria, deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta così di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e fargli da autista e tuttofare in un tour nel sud degli Stati Uniti. La casa discografica di Don impone a Tony il rispetto completo delle scadenze dei concerti e gli consegna una copia del Green Book, dove sono indicati alberghi e ristoranti nei quali gli afroamericani vengono accolti.

Green Book su Rai1: il cast

Viggo Mortensen: Frank “Tony Lip” Vallelonga

Mahershala Ali: Don Shirley

Linda Cardellini: Dolores Vallelonga

Mike Hatton: George

Don Stark: Jules Podell

Sebastian Maniscalco: Johnny Venere

P. J. Byrne: produttore discografico

Brian Stepanek: Graham Kindell

Iqbal Theba: Amit

Dimiter D. Marinov: Oleg

Green Book su Rai1: il trailer

