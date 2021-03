Il caso Thomas Crawford su Paramount Pictures: trama, cast e trailer

Il caso Thomas Crawford su Paramount Pictures (ch. 27) è uno dei film in onda in tv stasera 17 Marzo 2021. Coproduzione statunitense e tedesca del 2007 per la regia di Gregory Hoblit su soggetto e sceneggiatura di Daniel Pyne. La pellicola viene considerata una delle migliori interpretazioni di Anthony Hopkins, protagonista principale. Per la distribuzione italiana operata dalla Eagle Picture il titolo originale “Fracture” (riferito all’esistenza di un punto debole in tutte le cose) è stato sostituito con un altro che ne mette meglio in evidenza la consistenza da legal-thriller rifacendosi al nome del protagonista, che rispetto alla versione inglese è stato modificato da Theodore Crawford a Thomas Crawford.

Il caso Thomas Crawford su Paramount Pictures: la trama

Thomas Crawford (Anthony Hopkins), un ingegnere aeronautico, scopre la relazione extraconiugale della giovane moglie Jennifer (Embeth Davidtz) con il poliziotto Robert Nunally (Billy Burke) e decide così di ucciderla mettendo in atto un piano perfetto. La moglie viene colpita alla testa dal proiettile della pistola di Crawford e cade in coma profondo, con il proiettile ancora in corpo e che non può essere estratto perché troppo vicino al cervello. In seguito l’uomo viene arrestato proprio dall’amante di sua moglie, al quale rilascia anche una confessione. Quello che sembrava un caso all’apparenza semplice si dimostra più complicato del previsto. A occuparsene è l’assistente distrettuale Willy Beachum (Ryan Gosling), che sta per essere assunto da un prestigioso studio legale e che incrimina Crawford per tentato omicidio. Ma i suoi sogni di gloria vanno in pezzi quando si scopre che la pistola consegnata da Crawford non è l’arma del delitto e che quest’ultima risulta introvabile. Inoltre, quando la relazione tra Jennifer e Robert diventa di pubblico dominio, la confessione viene invalidata.

Il caso Thomas Crawford su Paramount Pictures: il cast

Anthony Hopkins: Thomas Crawford

Ryan Gosling: Willy Beachum

David Strathairn: Joe Lobruto

Rosamund Pike: Nikki Gardner

Embeth Davidtz: Jennifer Crawford

Billy Burke: Ten. Robert Nunally

Cliff Curtis: Det. Flores

Fiona Shaw: Giudice Robinson

Bob Gunton: Giudice Gardner

Josh Stamberg: Norman Foster

Xander Berkeley: Giudice Moran

Zoe Kazan: Mona

Judith Scott: infermiera

Gary Carlos Cervantes: Ciro

Larry Sullivan: Lee Gardner

Gonzalo Menendez: poliziotto in tribunale

Valerie Dillman: Peg Gardner

Il caso Thomas Crawford su Paramount Pictures: il trailer

