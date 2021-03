L’eredità, Flavio Insinna resta senza parole: ecco la risposta del concorrente

L’Eredità è uno dei telequiz più apprezzati della televisione italiana. Condotto da Flavio Insinna, va in onda prima del TG1 delle 20.00.

Appuntamento amatissimo da diversi anni, ha riservato ai telespettatori, nel corso del tempo, diversi momenti esilaranti. Scopriamone uno nelle prossime righe!

L’Eredità, la risposta scioccante della concorrente alla ghiogliottina

Il fatto risale al 18 febbraio 2021 e riguarda il momento della ghigliottina, gioco finale de L’Eredità che prevede il fatto di trovare il termine che accomuna diverse parole.

Davanti al gruppo “resistere, latino, borghesia, divisa, mistero”, la concorrente ha scelto “uomo”, adducendo come motivo il fatto che “un uomo in divisa ha sempre il suo fascino”. L’ironia della sorte, subito sottolineata dal conduttore era legata al fatto che la campionessa in questione, di nome Chiara, aveva citato la soluzione, ossia “fascino”.

Purtroppo era ormai troppo tardi per cambiare strada e la concorrente si è trovata davanti alla necessità di tornare il giorno seguente nello studio del programma di Rai 1.