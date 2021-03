Marco Giallini, chi è: età, moglie, fidanzata e incidente

Marco Giallini è uno degli attori italiani più celebri e talentuosi. Volto di Rocco Schiavone, protagonista dell’omonima serie tv giunta alla quarta stagione, dagli anni ’80 ad oggi ha lavorato anche in diversi film, tra cui Perfetti Sconosciuti. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Chi è Marco Giallini

Nome: Marco

Marco Cognome: Giallini

Giallini Data di nascita: 4 aprile 1963

4 aprile 1963 Luogo di nascita: Roma

Roma Profilo Instagram: @marco_giallini_official

@marco_giallini_official Segno zodiacale: Ariete

Marco Giallini è un attore italiano tra i più celebri. Nato nella capitale il 4 aprile 1963, ha attualmente 57 anni e ne compirà 58 tra poche settimane.

Il suo percorso nel mondo della recitazione ha avuto inizio a metà degli anni ’80, con l’avvio degli studi presso la scuola di teatro di Roma La Scaletta.

Attivo sia al cinema, sia in tv, sia a teatro, è noto per i ruoli in film come Perfetti Sconosciuti, Io, loro e Lara e La Bellezza del Somaro (solo alcuni tra le decine di titoli che l’hanno visto parte del cast).

Per quanto riguarda il lavoro in tv, non si può non chiamare in causa, oltre a Rocco Schiavone, anche Romanzo Criminale – la Serie, nella quale ha interpretato il ruolo de Il Terribile.

Moglie

Marco Giallini si è sposato nel 1993 con Loredana, suo grande amore conosciuto in gioventù. La donna è venuta a mancare nel 2011 a causa di un’emorragia cerebrale. Dalla loro relazione sono nati, rispettivamente nel 1998 e nel 2004, Rocco e Diego.

Fidanzata

Chi è la fidanzata di Marco Giallini? L’attore interprete di Rocco Schiavone è legato a Stella Scarafoni. Classe 1985, è laureata in Lingue e Letterature Straniere e si occupa di organizzare tutto quello che rigurda la gestione degli ospiti in alcuni eventi internazionali.

Incidente

Nel 2007, Marco Giallini ha avuto un incidente in moto, a seguito del quale ha riportato 50 fratture multiple.