Oroscopo Branko domani, Giovedì 18 Marzo 2021: previsioni segno per segno

Oroscopo di Branko per domani Giovedì 18 Marzo 2021. Cosa avranno in serbo i pianeti per tutti i segni zodiacali? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Tutto sommato sarà un Giovedì abbastanza tranquillo per voi, cercate di non strafare troppo a lavoro. I risultati arriveranno comunque. In amore ancora qualche malinteso di troppo

Toro

Domani, con Uranio nel segno, dovrete cercare di mantenere la calma e non scendere a compromessi con chi non vi vuole bene. In amore tutto procede a gonfie vele, attenzione solamente in serata a non creare litigi inutili

Gemelli

Domani, secondo le previsioni di Branko, la giornata sarà ottima per concludere affari. In amore dovete ancora fare tanto, attenzione a un ritorno di fiamma con un vecchio ex partner

Cancro

Secondo le previsioni di Branko per domani, dovrete far attenzione a non fidarvi subito di un ex socio o un ex collega. Siete persone molto sincere e gentili ma a volte gli altri potrebbero approfittarne.

Leone

La Luna sarà favorevole in questo Giovedì e saranno favoriti quindi i nuovi incontri. In amore, ultimamente, le cose non stanno andando benissimo ma finalmente potrete prendervi la vostra rivincita. Nel lavoro tutto tranquillo…per adesso.

Vergine

Domani, secondo le previsioni di Branko, Marte e Venere saranno ben allineati e questo favorirà la vostra sfera lavorativa. In serata potrebbe arrivare una chiamata importante dal vostro datore di lavoro.

Bilancia

Giornata un po’ difficile per voi. La mattinata inizierà con un po’ di affanno a causa di un problema lavorativo. Nel pomeriggio ci sarà una ripresa ma per tornare sulla cresta dell’onda dovrete aspettare ancora qualche settimana.

Scorpione

Domani, secondo le previsioni di Branko, Saturno entrerà nel vostro cielo favorendo la vostra sfera lavorativa. Nel pomeriggio il vostro datore di lavoro noterà il lavoro ben fanno fino ad adesso. In amore tutto normale.

Sagittario

Tutto risolto in amore dopo i litigi della scorsa settimana. Domani, Marte tornerà nel vostro cielo e vi darà una mano per far ripartire con lo sprint il vostro rapporto amoroso. Dedicate la serata al partner.

Capricorno

Domani, secondo le previsioni di Branko, dovrete rimandare qualsiasi appuntamento importante. Non è il caso di firmare quell’accordo oppure di prendere quella decisione importante. Attendete il prossimo cambio di Luna

Acquario

Domani, ci vorrà un po’ di calma per affrontare la giornata. Una serie di imprevisti vi destabilizzeranno. Nel lavoro vi state impegnando molto ma i risultati tardano ad arrivare, non temete, attendete ancora qualche settimana.

Pesci

Domani, secondo le previsioni di Branko, la Luna tornerà nel vostro segno e riuscirete a risolvere alcuni problemi in amore. Single, uscite allo scoperto, domani sarà la vostra giornata.