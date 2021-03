Oroscopo, ecco i segni zodiacali più odiati da tutti: sei tra questi?

I segni zodiacali più odiati da tutti possono sicuramente fare molto rumore mediatico. Magari in questo momento stai sperando di non trovarti all’interno di questa classifica ma, in cuor tuo, sai già che ci sarai. A confermare queste classifiche sono anche i più importanti astrologi che per stilarle si basano proprio sui vari orientamenti e posizionamenti dei pianeti e degli assi.

Essere odiato non significa certamente essere una persona cattiva. Ci sono molte occasioni per farsi odiare: magari siamo delle persone molto competitive e proprio per questo motivo gli altri hanno un senso di odio nei nostri confronti, o magari puntiamo solo sul nostro lavoro e chiaramente, se otteniamo risultati, i nostri colleghi non ci vedranno di buon occhio. Andiamo a vedere la classifica come sempre nelle prime tre posizioni.

Segni zodiacali più odiati

Come facciamo sempre andiamo a vedere il podio di questa classifica e per questo motivo iniziamo dal terzo posto dove troviamo i nati sotto il segno dei Gemelli. In questo caso parliamo di persone che probabilmente sono anche molto invidiate. Riescono spesso ad azzerare tutto ciò che fanno e ripartire da capo. Proprio per questo motivo, e per la loro personalità, vengono odiati. Inoltre non possiamo mai sapere se un Gemelli ci sta dicendo la verità oppure no. La loro personalità infatti è spesso divisa e molte volte iniziano nuovi progetti che però non portano quasi mai a termine.

Secondo posto di questa particolare classifica i nati sotto il segno della Bilancia. In questo caso odiare uno di loro è praticamente semplicissimo: sono continuamente solari e questa è una cosa che a tantissime persone dà molto fastidio. I nati sotto questo segno sono sempre allegri e praticamente non hanno mai problemi. Basta già quest’ultima frase per farvi capire quanto possano essere odiati: chiunque vorrebbe essere come loro ma non ci riesce. C’è anche da sottolineare, comunque, che passare una serata o una giornata con una persona di questo segno zodiacale è sicuramente profittevole anche per voi.

Il segno zodiacale più odiato è lo Scorpione. Assolutamente meritato questo primo posto perchè questa persona è sempre improntata verso la ricerca del successo. Ce la mette sempre tutta e magari mette in campo anche un po troppa arroganza e competitività. Nel momento in cui poi vincono e raggiungono i loro obiettivi allora diventano anche auto celebrativi. Per questo motivo dunque lo Scorpione è il segno più odiato di tutti.