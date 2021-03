Piero Pelù, biografia: età, figli, moglie e dove è nato

Piero Pelù è sicuramente uno dei cantanti più conosciuti in Italia. La sua bravura lo ha portato ad essere famoso anche fuori dal territorio nazionale e per questo motivo è un vero e proprio fiore all’occhiello per l’Italia anche all’estero. In questo articolo andremo a scoprire qualcosa in più su quella che è la vita privata di Piero Pelù. Innanzi tutto è giusto dire che stiamo parlando di un personaggio molto atipico. Spesso infatti nelle sue canzoni riesce ad essere anticonvenzionale ed i suoi testi hanno fatto molto discutere a causa delle varie provocazioni che molte volte inserisce intenzionalmente.

Chi è Piero Pelù

Piero Pelù è nato il 10 Febbraio del 1962 ed è di Firenze. Il suo segno zodiacale è Acquario mentre il suo vero nome è Pietro. Tutti però lo conoscono come “Piero”. Fin da bambino ha iniziato ad appassionarsi al mondo della musica e nello specifico la musica rock. Durante gli anni del liceo, precisamente il liceo classico, ha fondato il gruppo “Mugnions”, dei quali era il frontman.

Dopo aver concluso appunto gli studi al liceo classico vola in Inghilterra cercando di studiare musica in maniera sempre più approfondita. In questa maniera, dopo essere tornato a Firenze, nel 1980 fonda i Litfiba e questo gruppo diventerà presto conosciuto in tutta Italia. Il loro primo album esce nel 1985 ed è Desaparicido che insieme a 17 Re e Litfiba 3 ha creato la trilogia del potere. Sono dei lavori che sono stati tutti basati sul rifiuto del totalitarismo.

La storia di Piero Pelù ed i Litfiba si chiude purtroppo nel 1999 quando arrivano alcuni conflitti con Ghigo, uno dei componenti del gruppo. A questo punto debutta da solista proprio nel ’99 insieme a Ligabue e Jovanotti con Il mio nome è mai più. Il brano più importante e che lo ha totalmente consacrato è “Io ci sarò”.

Ultimamente abbiamo visto Piero Pelù a Sanremo con il brano Gigante nel 2020. Durante la penultima edizione infatti, il cantante italiano è arrivato in quinta posizione.

Piero Pelù: figlie

Piero Pelù ha innanzi tutto un fratello maggiore che si chiama Andrea ed è il suo manager. Inoltre il cantante italiano ha anche tre figlie che sono nate da due diverse compagne. Tra il ’90 ed il ’95 sono nate Greta e Linda mentre nel 2004 è nata Zoe. Inoltre Pelù, da qualche tempo è anche diventato nonno.

Sembrava che Piero Pelù non credesse nel matrimonio ma alla fine ha ceduto a Gianna Fratta, una bellissima artista foggiana. E’ una direttrice d’orchestra ed i due si sono sposati il 14 Settembre del 2019.