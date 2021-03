Piero Pelù, dichiarazione shock: “Ecco perchè lasciai i Litfiba”

Piero Pelù è probabilmente uno dei cantanti più conosciuti in Italia e per molto tempo ha fatto parte dei Litfiba, il gruppo che lui stesso aveva fondato intorno agli inizi degli anni ’90. Con loro ha avuto veramente la possibilità di farsi conoscere nel panorama italiano ed internazionale ma, purtroppo, nel 1999 arrivò la separazione.

Da quel momento Piero Pelù ha cantato solo come singolo arrivando a partecipare anche al Festival di Sanremo 2020 con la canzone “Gigante”. In quell’occasione si classificò al quinto posto e per poco non riuscì ad entrare nel podio. Su di lui si è molto discusso proprio quando ha mollato i Litfiba. La notizia ai tempi circolò per molti mesi e quando arrivò la conferma definitiva lasciò molte persone a bocca aperta.

Il problema nacque dalla crisi che si era creata tra Piero Pelù e Ghigo Renzulli, i due fondatori del gruppo storico. Il loro rapporto infatti era rovinato e tra loro fu rottura totale ai tempi. “Con Ghigo – sottolineò proprio Pelù durante un’intervista – ho chiuso. Negli ultimi tempi ci siamo cordialmente detestati. Adesso ci detestiamo e basta”. A lui augurò molta fortuna ma la decisione fu irrevocabile tanto che ancora oggi Piero Pelù è solo.