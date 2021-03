Rocco Schiavone 4: ecco le date delle prossime puntate

Per la gioia dei suoi tantissimi fan, Marco Giallini è tornato con Rocco Schiavone, il vice questore con disturbo bipolare della personalità protagonista dell’omonima serie tv, giunta alla quarta stagione, e dei romanzi di Antonio Manzini.

Rocco Schiavone 4: quanti sono gli episodi e quando vanno in onda

Il primo episodio di Rocco Schiavone 4 va in onda stasera in prima serata su Rai 2 e si intitola Rien ne va plus. La nuova stagione della fortunata serie viene trasmessa dopo riprese che, come nel caso di tantissime altre produzioni, sono state posticipate per via dell’emergenza Covid-19. Inizialmente fissate per marzo 2020, sono state spostate in estate.

Dopo l’episodio di stasera, che vede la ripresa delle ricerche del cadavere di Luigi Baiocchi e un Rocco Schiavone sempre più desideroso di andare via dall’Italia, il prossimo andrà in onda, sempre su Rai 2 e sempre in prima serata, mercoledì prossimo 24 marzo. Come si intolerà? Ah, l’amore l’amore. Anche se a differenza della stagione precedente si ha a che fare con pochi episodi, la certezza è che il talento di Giallini, che abbiamo potuto ammirare anche in serie come Romanzo Criminale, non deluderà!