Virginia Raffaele e la storia con Checco Zalone: cosa è successo?

Virginia Raffaele è una delle showgirl più amate in Italia per la sua incredibile simpatia. E’ stata protagonista di una particolare storia con Checco Zalone ed ora andremo a raccontare quanto è accaduto.

Virginia Raffaele e Checco Zalone

I due qualche tempo fa hanno infatti conquistato nel vero senso della parola il noto social network Instagram. Hanno fatto un video all’interno del quale hanno raccontato la quarantena e ne è uscito qualcosa di veramente unico e divertente. Virginia Raffaele non ha sbagliato nemmeno stavolta e ne è uscito fuori un contenuto veramente pazzesco.

I due si vedono come protagonisti di un video dove sono una coppia di fidanzati ma che, a causa appunto della quarantena, sono costretti a vivere a distanza. Checco Zalone veste i panni di Modugno ed il video ha fatto veramente tantissime visualizzazioni tanto da essere stato tra i più visti del periodo.

La canzone che ha scritto Virginia Raffaele è Immunità di Gregge e mai come in questo periodo può tornare utile. Tantissimi i commenti ricevuti dalla coppia ed in tanti hanno ringraziato i due per il momento di spensieratezza. “Aspettavamo – si legge in un commento – che la quarantena potesse regalarci una perla del genere”. I due sono stati veramente geniali e mai scontati.