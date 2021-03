Bere acqua alla giapponese: cosa significa e cosa succede?

Bere acqua alla giapponese è una delle abitudini più incredibili che possano esistere. Questa stessa però ha anche degli ottimi benefici sulla nostra salute. Andiamo a vedere all’interno di questo articolo cosa succede al nostro corpo e cosa significa bere acqua alla giapponese.

Innanzi tutto c’è da sottolineare il fatto che stiamo parlando di una vera e propria dieta che proviene ovviamente dall’Estremo Oriente. Diversi sono i benefici e proprio per questo motivo molte persone l’hanno riproposta anche in Italia ed in tutta Europa. Bere acqua alla giapponese proviene da tradizioni molto antiche ed è una forma di dieta sviluppata dalla Japan Medical Association.

Questa funziona in un determinato modo: puoi bere acqua solo durante momenti particolari della giornata. Dopo esserti svegliato si devono bere 4 bicchieri d’acqua. Le modalità prevedono che vengano bevuti a stomaco vuoto e molto lentamente. Dovresti anche far passare uno o due minuti tra un bicchiere e l’altro. Quindi, appena avrai bevuto il quarto bicchiere, attendi 45 minuti prima di fare colazione. Puoi anche iniziare con soli due bicchieri d’acqua al mattino e, a poco a poco, aumentare fino ad arrivare a quattro.

Dopo di che, dopo ogni pasto non devi bere per almeno due ore. Se non puoi farne a meno l’idea è quella di bere un po di acqua tiepida ed in questa maniera non dovrebbe interferire con la tua digestione. Seguendo questa tipologia di bere acqua alla giapponese il tuo corpo dovrebbe risentirne anche nel giro di poco. Tantissimi sono infatti gli esperti che sono rimasti colpiti da questa tipologia di dieta e confermano che serve sia per dare un reale beneficio al nostro organismo ma anche per perdere peso.

Chiaramente non si può pensare che basti solamente bere acqua per avere dei benefici. Bisogna anche aggiungere dell’allenamento e del movimento in maniera tale da poter avere maggiori benefici. In questa maniera riusciremo ad accelerare il nostro metabolismo e quindi bruciare più calorie. In più idratiamo ed eliminiamo le tossine presenti nel nostro organismo ed infine velocizziamo la digestione disintossicando inoltre fegato e reni.