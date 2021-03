Bevi acqua ed hai mal di stomaco: ecco il motivo

Purtroppo bere acqua non ha sempre delle conseguenze positive e per questo motivo all’interno di questo articolo andremo a vedere il motivo per il quale ci viene mal di stomaco. In diversi casi infatti può accadere che beviamo un bicchiere d’acqua ed immediatamente veniamo colpiti da quella sensazione di malessere che ci porta o al dover scappare verso un bagno o magari ad un senso di svenimento. Andiamo dunque a vedere quali sono le cause e soprattutto come si può risolvere un problema del genere.

Succede molte volte infatti che possiamo avere dei problemi allo stomaco dopo aver bevuto anche un solo bicchiere d’acqua e questo è dovuto a delle circostanze molto particolari. Andiamo a vedere cosa scrivono su un importante blog di salute online. La richiesta dell’utente sottolineava proprio il problema di aver bevuto acqua fresca ed aver iniziato ad avere dei dolori lancinanti alla pancia. “Poco dopo – sottolinea il paziente – sono andato in bagno e mi sembrava addirittura di svenire”.

Addirittura in questo caso il paziente aveva anche problemi alla vista che era diventata offuscata ed è diventato gelido e freddo in poco tempo. Tutto questo era successo dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua fresca. Ci sono volute addirittura due scariche di diarrea per permettere al paziente di riprendersi e potersi stendere sul letto per recuperare a poco a poco le proprie forze.

La risposta dell’esperto non tarda ad arrivare ed il problema era legato ad una congestione addominale. Si tratta di un disturbo all’apparato gastrointestinale. Spesso è dovuto ad uno sbalzo termico troppo veloce proprio durante la fase digestiva. Infatti alla base di questo disturbo vi è un vero e proprio blocco del processo digestivo. Si può verificare sua durante che dopo aver mangiato qualsiasi pasto ed è nel momento in cui il nostro sangue è concentrato nella zona dello stomaco.