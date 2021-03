Chi è la moglie o fidanzata di Giorgio Lupano: ecco tutta la verità

Giorgio Lupano è un famoso attore italiano che è molto conosciuto per aver partecipato all’interno della serie tv Il Paradiso delle Signore. In quel caso copriva il ruolo di Luciano Cattaneo, uno dei protagonisti. E’ nato il 5 Ottobre del 1969 ed è sotto il segno zodiacale della Bilancia. Lupano è uno di quegli attori che hanno sempre puntato alla carriera nel mondo dello spettacolo. Fin da piccolo infatti amava recarsi al teatro ed ha avviato i propri studi già dalle scuole superiori.

La vita privata di Giorgio Lupano è molto fitta. L’attore è sempre riuscito in quasi tutte le occasioni a non far scoprire nulla in più su quella che era la sua sfera privata e per questo motivo oggi come oggi non si hanno note ufficiali su chi possa essere la moglie o la fidanzata dell’attore italiano.

E’ una domanda infatti alla quale in pochi, o probabilmente nessuno, riesce a rispondere con certezza. Infatti l’attore non ha mai rilasciato interviste o rivelato il nome di chi sia la sua attuale compagna. Diversi nel corso del tempo sono stati i vari flirt come quello con Erica Bianchi. La collega con la quale ha lavorato all’interno della miniserie Paura d’amare.

I due però dissero subito dopo poco tempo che non c’era nulla tra di loro e che era stata una trovata pubblicitaria per far crescere la serie tv. Addirittura si vocifera che tra i due non corresse buon sangue durante le riprese della prima stagione.

Proprio Giorgio Lupano ha sottolineato che non vuole far conoscere molte cose della sua vita privata perchè preferisce “lasciare un po di mistero”. Non vuole mai far sapere chi lo aspetta a casa. Dopo di che qualche anno dopo, nel 2019, ha sottolineato di essere single e per questo motivo sembra che ancora oggi Giorgio Lupano non abbia una relazione stabile con nessuna donna.