Eduardo Scarpetta, chi è: età, moglie, figli e Carosone

Eduardo Scarpetta, uno dei discendenti di un volto storico della comicità italiana e napoletana, nonchè padre dei famosi Edoardo, Titina e Peppino De Filippo.

Il giovane Eduardo interpreta Renato Carosone nel film che andrà in onda su Rai 1 Carosello Carosone.

Eduardo Scarpetta, chi è

Nato il 14 Aprile 1993 a Napoli, figlio dell’attrice Maria Basile e di Mario Scarpetta.

Esordisce sul palco quando ha appena 9 anni, accanto al padre, durante un’interpretazione di Feliciello e Feliciella. Il padre Mario è venuto a mancare quando aveva solo 11 anni, in gioventù ha frequentato il Centro sperimentale di cinematografia ed ha lavorato anche come animatore, prima di prendere parte a numerose lavorazioni teatrali ed è diventato molto famoso al grande pubblico per l’interpretazione nella serie L’amica geniale. Ha preso parte a film come Capri-revolution, La donna per me e Qui Rido Io.

Vita privata

Molto tifoso del Napoli, è decisamente riservato in merito alla propria vita privata: si sa praticamente nulla della sua situazione sentimentale.