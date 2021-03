Last Vegas su 20 Mediaset: trama, cast e trailer

Last Vegas su 20 Mediaset (ch.20) è uno dei film in onda in tv stasera 18 Marzo 2021. Produzione statunitense del 2013 per la regia di Jon Turteltaub. La commedia mette insieme i 4 premi Oscar Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman e Kevin Kline per un addio al celibato esilarante. “Last Vegas” è una commedia corale che segue le vicende di quattro amici che decidono di organizzare una festa di addio al celibato a Las Vegas per l’unico fra loro che ancora non si è sposato.

Last Vegas su 20 Mediaset: la trama

Quattro amici per la pelle, Billy, Paddy, Sam e Archie, crescono nell’America di fine anni ’50. Insieme costituiscono un gruppo, i Flatbush Four, in cui identificarsi e vivere la loro età di ragazzini spensierati che si fotografano in formato tessera e fanno forza comune contro i bulli della zona. Quasi sessant’anni dopo, con la vita che li ha un po’ divisi ognuno in città diverse, i quattro decidono di ritrovarsi a Las Vegas per celebrare l’addio al celibato di Billy, settantenne con fidanzata disinibita e proprietario di una villa nella lussuosa Malibù. Tra vodka, Red Bull, carte, puntate, azzardi e una bottiglia mai stappata, i Flatbush Four formeranno di nuovo squadra per rispondere ad una vita che sembra scorrere troppo velocemente.

Last Vegas su 20 Mediaset: il cast

Michael Douglas: Billy Garson

Robert De Niro: Paddy Colson

Morgan Freeman: Archie Clayton

Kevin Kline: Sam Harris

Mary Steenburgen: Diana Boyle

Jerry Ferrara: Todd

Romany Malco: Lonnie

Roger Bart: Maurice / Madonna

Michael Ealy: Ezra Clayton

Bre Blair: Lisa

Andrea Moore: Futura sposa

April Billingsley: damigella d’onore

Joanna Gleason: Miriam

Weronika Rosati: Veronica

Redfoo: se stesso

50 Cent: se stesso

Last Vegas su 20 Mediaset: il trailer

