L’Eredità, gelo in studio per la risposa insensata

L’Eredità è il programma televisivo che ogni sera tiene davanti alla televisione milioni di telespettatori e certamente in molti non si saranno fatti sfuggire un’incredibile risposta data in una delle ultime puntate. Il concorrente ha fornito una vera e propria risposta shock lasciando senza parole anche il conduttore Flavio Insinna.

Le reazioni sono state incredibili, non è facile vedere dei momenti del genere durante questo programma. Tutti i partecipanti sono estremamente preparati e sicuramente nessuno si sarebbe mai atteso una risposta così assurda. La domanda sembrava molto semplice ma il concorrente ha, clamorosamente, sbagliato.

Stiamo parlando di uno scontro diretto tra i concorrenti Andrea e Nicoletta. La risposta è arrivata da parte di Andrea ed il video è stato condiviso da tantissime persone sui social network dopo che Trash Italiano lo aveva reso noto.

La domanda che era stata posta richiedeva “un tipo di discorso scorrevole” che inizia con la lettera F. Incredibilmente la risposta di Andrea arriva senza senso. Il concorrente ha infatti detto “fallico, fallo”. Tutti sono rimasti senza parole e Flavio Insinna ha commentato immediatamente “Siamo già su Blob”. Successivamente Andrea ha cambiato la propria risposta dicendo “fluido”.

Nel filmato, ad Andrea viene chiesto «un tipo di discorso scorrevole» che inizia con la F. Il ragazzo, inaspettatamente, risponde: «Fallico, fallo». Lasciando tutti sgomenti. Flavio Insinna, dopo il primo attimo di incredulità, ha commentato: «Siamo già su Blob». Sdrammatizzando la situazione in maniera professionale. Andrea, poi, ha risposto in maniera corretta «fluido».