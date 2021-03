Lita Levidi, chi è la moglie di Renato Carosone?

Lita Levidi è stata la moglie e compagna di vita di Renato Carosone, uno dei musicisti più influenti e simbolici del nostro paese, la cui vita è stata recentemente “messa su pellicola” nel film Carosello Carosone.

Lita Levidi, chi era?

Nata nel 1917, Lita Levidi conobbe Renato quando era una giovane ballerina e lui un emergente musicista e cantautore. I due si conobbero in Africa, essendo lui stato scritturato per una compagnia d’arte e lei dalla propria di ballo. Dopo essersi conosciuti ad Asmara, scatta un vero e proprio colpo di fulmine che porterà la coppia a sposarsi 2 gennaio 1938. Il figlio Pino, nato l’anno dopo, pur non essendo figlio naturae di Renato Carosone, sarà riconosciuto legalmente come tale.

Nel 1946 ritorneranno in Italia dove una vota arrivati a Rota d’Imagna, Renato aprì uno studio di registrazione mandando avanti a sua carriera di grande successo.

Renato è venuto a mancare ne 2001, mentre Lita il 19 marzo 2012.