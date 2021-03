Ludovica Martino, la confessione: “Ecco cosa facevo alle tartarughe”

Ludovica Martino è una famosa attrice italiana che è nata il 26 Febbraio del 1997. Oggi ha 24 anni ed è alta 165cm. E’ del segno zodiacale dei pesci e dopo aver terminato gli studi classici ha frequentato diversi laboratori teatrali molto importanti.

La ragazza è stata ospite a I Soliti Ignoti ed ha raccontato che durante la sua vita ha iniziato a salvare tartarughe. Collaborava a Brancaleone, in Calabria, con una nota associazione di volontariato per poter portare in salvo questa razza di tartarughe.

Le tartarughe Caretta Caretta infatti venivano salvate proprio da Ludovica Martino che fa parte anche del cast del nuovo film di Rai 1 su Renato Carosone.