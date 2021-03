Monica Giandotti, chi è: età, altezza, figli, marito, casa

Monica Giandotti è una giornalista e presentatrice italiana. Volto noto del Tg3, dopo aver condotto con successo Agorà Estate fino al 2019, è passata al timone del popolare programma di Rai1 Unomattina accanto a Marco Frittella. Insieme a loro anche Eleonora Daniele, la conduttrice dello spazio Storie vere.

Nata a Roma nel 1978 sotto il segno dei Gemelli, Monica Giandotti è alta 177 cm e pesa 64 Kg. Appassionata di scrittura fin da piccola, è ancora ragazzina quando comincia a sognare di diventare una giornalista. Sogno che realizzerà molto presto, grazie agli studi intrapresi, ma soprattutto alla sua grande determinazione e intraprendenza.

Monica Giandotti giovane muove i primi passi nelle reti locali, ma le bastano pochi anni e il conseguimento di un importante Master in Diritto Europero all’Università di Teramo per fare strada: la conduttrice molto presto diventerà una fra le giornaliste più affermate e seguite del Tg.

Sposata con il collega Stefano Cappellini, dal 2018 è madre del piccolo Giulio. Cappellini è un altrettanto noto giornalista che ha lavorato per famose testate del calibro di Repubblica, Il Riformista, Liberazione, Internazionale e Il Messaggero. La coppia è legata sentimentale da molti anni.

Lo scorso 30 novembre 2020 Monica Giandotti è stata protagonista di uno spiacevole evento. Venuta a contatto con una persona positiva al Covid, la giornalista è risultata positiva al tampone. Nei giorni successivi ha continuato a condurre il programma Unomattina in collegamento da casa sua, anche se asintomatica, nel rispetto delle disposizioni previste dal governo.

La conduttrice ha continuato a lavorare dallo studio della sua abitazione, stracolmo di libri e con un divano in pelle marrone come sfondo. L’8 dicembre 2020 la Giandotti, con un tampone negativo in mano, ha potuto finalmente raggiungere il collega Frittella negli studi di Viale Mazzini.