Neri Marcorè shock: “Mi piace toccare!”

Neri Marcorè è un famosissimo attore italiano che ha dalla sua tantissime parti in film molto importanti. E’ spesso stato al centro dell’attenzione per diverse dichiarazioni che hanno lasciato di stucco molte persone. Non per ultimo quanto è accaduto ai microfoni di Oggi è un altro giorno quando è stato invitato da Serena Bortone.

Qualche mese fa è stato infatti l’ospite giornaliero del famoso programma televisivo condotto da Serena Bortone è stato proprio Neri Marcorè che fece una lunga discussione sulla situazione italiana attuale. Il problema della pandemia che ci aveva costretti ad un lungo lockdown infatti aveva portato gli italiani ad abbracciarsi solo virtualmente.

“Per me il contatto fisico è il passaggio fondamentale per esprimere il proprio affetto. Figuriamoci per chi è tocchereccio come me”. Chiaramente intende la sua attitudine nel voler avere il contatto con le persone che gli stanno intorno. Questa frase insieme anche ad un’altra detta qualche minuto più tardi fecero un po discutere.

Continuò dunque a parlare della situazione legata al Coronavirus e disse quanto erano state difficili le settimane della quarantena forzata. “Durante quella fase eravamo tutti sofferenti e ci inviavamo tanti abbracci virtuali“. Per una persona come lui che chiaramente è abituata al contatto stretto con amici e persone che gli stanno intorno è stato molto difficile superare quei momenti. Poi la frase shock che ha fatto bloccare per un attimo anche Serena Bortone.

“Speriamo che le risposte che la scienza ha potuto maturare ci permettano di vivere fino a…”. A quel punto proprio la Bortone lo blocca pensando che stesse dicendo che tutti abbiamo le ore contate ma in realtà l’attore italiano si riferiva al Covid che secondo lui ha ormai le ore contate.