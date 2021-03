Oroscopo domani Branko, 19 Marzo 2021:Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani Venerdì 19 Marzo 2021. Cosa avranno in serbo le stelle per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani Venerdì 19 Marzo 2021: Leone

Saturno nel segno e Luna favorevole, cosa desiderare di più? Saranno favoriti i nuovi incontri soprattutto per chi ha terminato una relazione da poco tempo. Nel lavoro arriverà una chiamata improvvisa e inaspettata.

Previsioni Branko domani Venerdì 19 Marzo 2021: Vergine

Domani, secondo le previsioni di Branko, attenzione a non calcare troppo la mano per quanto riguarda una situazione legale. Hai attraversato un periodo delicato della tua vita, non rischiare di compromettere tutto proprio adesso.

Oroscopo domani Venerdì 19 Marzo 2021: Bilancia

La giornata inizialmente inizierà serenamente per terminare, purtroppo, in modo negativo. In amore, il partner, scoprirà qualcosa che non doveva sapere, attenzione a spiegare bene le vostre ragioni.

Previsioni domani Venerdì 19 Marzo 2021: Scorpione

Domani, secondo le previsioni di Branko, accuserai un po’ di stanchezza a causa della settimana che si sta per concludere. Analizza bene ogni comportamento di chi avrai di fronte, qualcuno è pronto a tradirti.