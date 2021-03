Segni zodiacali che si odiano: ecco quali sono

I segni zodiacali che si odiano purtroppo esistono la conferma arriva anche da quello che dicono i vari astrologi. In base alle caratteristiche di ogni segno zodiacale infatti possiamo andare a stilare una vera e propria classifica per ogni tipologia di segno. In questo caso andiamo a vedere quali sono le coppie dei segni zodiacali che si odiano.

Chiaramente è sempre giusto sottolineare che, nel caso in cui ti dovessi trovare in questa classifica, o meglio in questa lista, non preoccuparti: potresti sempre essere l’eccezione che conferma la regola. Ma adesso andiamo a vedere la classifica di quelle che sono le coppie dello zodiaco che si odiano tantissimo.

Segni zodiacali che si odiano

Come sempre andremo a dare uno sguardo generale sulle prime tre posizioni, e quindi il podio, di questa special classifica. Al terzo posto di questa particolare categoria troviamo infatti le coppie formate da un nato sotto il segno del Capricorno ed un nato sotto il segno dello Scorpione. Le loro sono due personalità molto, e probabilmente troppo, spontanee. Proprio per questo motivo il loro desiderio di fare cose diverse li allontana tantissimo arrivando ad odiarsi.

Al secondo posto troviamo invece le amicizie, se così si possono chiamare, tra i Toro ed i Gemelli. In questo caso parliamo di due segni zodiacali piuttosto diplomatici. Proprio per questo motivo intraprendono sempre molte discussioni diplomatiche e creano dal nulla problemi inutili. Inoltre questi segni vanno molto poco d’accordo anche con Vergine e Pesci.

Primo posto in classifica per l’accoppiata che vede i nati sotto il segno dei Gemelli ed i nati sotto il segno del Cancro. In questo caso provano sempre a far valere i loro pensieri e molto difficilmente si fanno piegare. Per questo motivo si odiano praticamente a vicenda senza farsi scrupoli su ciò che può accadere.