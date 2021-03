Under Suspicion su Rai Movie: trama, cast e trailer

Under Suspicion su Rai Movie (ch.24) è uno dei film in onda in tv stasera 18 Marzo 2021. Coproduzione franco-statunitense del 2000 per la regia di Stephen Hopkins. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di John Wainwright, già portato sul grande schermo nel 1981 da Claude Miller nel film francese Guardato a vista. Nel cast spicca la presenza di Monica Bellucci.

Under Suspicion su Rai Movie: la trama

Durante i festeggiamenti del 20 Gennaio per San Sebastiano, a San Juan, vengono ritrovati i corpi di due bambine prima violentate e poi uccise. Il Capitano Benezet sospetta di Henry Hearst, un facoltoso avvocato specializzato in materie fiscali col quale ha un rapporto ambivalente. Durante l’interrogatorio che durerà tutta la notte, Benezet cercherà di far confessare Hearst, dando vita ad un guerra psicologica e di nervi, chiusi tra i muri del commissariato. Messo ripetutamente alle strette dai commissari di polizia, che perquisiscono anche casa sua con la complicità della moglie Chantal, Hearst viene portato talmente allo stremo delle forze mentali da fargli confessare un duplice omicidio. Pochi istanti dopo, però, il vero serial killer viene colto in flagrante e arrestato…

Under Suspicion su Rai Movie: il cast

Gene Hackman: Henry Hearst

Morgan Freeman: Victor Benezet

Thomas Jane: detective Felix Owens

Monica Bellucci: Chantal Hearst

Nydia Caro: Isabella

Miguel Ángel Suárez: sovraintendente

Under Suspicion su Rai Movie: il trailer

