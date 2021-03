Zodiaco, i segni meno affettuosi: ecco la classifica

La nostra rubrica dedicata al mondo dello zodiaco torna anche questa volta a far discutere ed in questo articolo andremo a parlare di quelli che sono i segni zodiacali meno affettuosi. Infatti, in base alle varie caratteristiche di ogni segno è possibile stilare determinate classifiche che ci permettono di conoscere più a fondo la personalità di ognuno di noi.

Queste classifiche vengono approvate anche dai più importanti astrologi ma bisogna sempre ricordarsi che, nel caso in cui dovessi trovarti all’interno di una classifica dove non ti riconosci potresti essere l’eccezione che conferma la regola. E’ chiaro infatti che ognuno di noi è diverso dal prossimo e per questo motivo si può solo generalizzare senza andare nello specifico.

I segni meno affettuosi dello Zodiaco

Senza troppi altri giri di parole andiamo adesso a vedere chi sono i segni meno affettuosi dello Zodiaco. Come sempre andremo a vedere il podio di questa classifica che ci permette dunque di scoprire moltissime cose. Al terzo posto troviamo i nati sotto il segno Ariete. In questo caso parliamo di persone dalle ottime qualità ma purtroppo l’affettuosità non esiste per loro. Si tratta di un segno zodiacale che si imbarazza facilmente soprattutto quando gli viene mostrato affetto. Proprio in queste situazioni mostra quanto si trovi a disagio. C’è comunque da dire che un Ariete sa cosa significa innamorarsi e sa comunque dare affetto a chi ama, ma per le persone della cerchia un po più esterna quel sentimento non esiste.