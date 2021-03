Bianca Guaccero, chi è: età, figlia, vita privata, matrimonio e compagno

Bianca Guaccero, affermata attrice di cinema, teatro e televisione, da alcuni anni è diventata anche una seguitissima conduttrice di Rai2, intrattenendo il pubblico con il programma pomeridiano Detto Fatto.

Nel 2012 la Guaccero debutta come cantante con il singolo Look into myself, tentando di la carriera anche nel panorama musicale. Può vantare un duetto con Fabrizio Moro dal titolo È più forte di me. Non tutti sanno, però, che il vero esordio lo ha avuto a soli 6 anni, grazie a una partecipazione allo Zecchino d’Oro.

Bianca Guaccero, chi è

Bianca Guaccero è nata a Bitonto il 15 gennaio 1981 sotto il segno del Capricorno. Da pugliese verace, è molto legata alla famiglia e alle sue origini. Esordisce sul grande schermo nel 1999 con il film Terra bruciata. Dopodiché ottiene nuovi ruoli come attrice, alternando il cinema alla televisione e al teatro.

Il suo talento poliedrico e la bellezza mediterranea fanno sì che Pippo Baudo la voglia al suo fianco durante la 58esima edizione del Festival di Sanremo, accanto alla modella e attrice Andrea Osvárt. Questa opportunità le permette di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

Da quel momento in poi la sua ascesa sarà inarrestabile: film, serie tv, programmi radiofonici fino alla sostituzione di Caterina Balivo nel format Detto Fatto in onda ogni pomeriggio su Rai2.

Bianca Guaccero, vita privata

Bianca Guaccero è madre di Alice, nata nel 2014 dal matrimonio con il regista Dario Acoccella. Alla piccola l’attrice dedica il suo primo romanzo Il tuo cuore è come il mare edito da Rai Libri nel 2019. Dopo tre anni, però, la coppia si separa e si trova al centro del gossip.

Sul suo attuale compagno si sa ben poco. Alcune voci circolate di recente sosterrebbero che l’attore Luca Bizzarri sia il suo presunto fidanzato. Entrambi, però, hanno più volte smentito.