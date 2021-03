Carolyn Smith, chi è: età, marito, dove vive e come era da ragazza

Carolyn Smith è una ballerina, coreografa e insegnante di danza britannica. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei!

Chi è Carolyn Smith

Nome: Carolyn

Cognome: Smith

Data di nascita: 16 novembre 1960

Luogo di nascita: Glasgow

Profilo Instagram: @carolynsmith5

Segno zodiacale: Scorpione

Carolyn Smith, tra gli ospiti di Canzone Segreta, è una ballerina, coreografa e insegnante di danza di 60 anni. Dopo gli inizi con la danza classica, si è specializzata in danza sportiva. In Italia dal 1982 per via del matrimonio con un ballerino di Torino, insegna ballo e, dal 2007, ricopre il ruolo di presidente della giuria di Ballando con le Stelle.

Marito

Carolyn Smith, che nel 2015 ha iniziato una lotta contro il tumore maligno al seno, patologia a cui ha dedicato il libro Ho Ballato con uno Sconosciuto, è sposata dal 1997 con Ernestino Michielotto, detto Tino.

Dove vive

Carolyn Smith vive con il consorte a Padova, dove dirige una scuola di danza.

Come era da ragazza