Checco Zalone: età, fidanzata, vero nome

Checco Zalone, il cui vero nome è Luca Pasquale Medici, è un celebre attore e regista. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui.

Chi è Checco Zalone

Nome : Luca

: Luca Cognome : Medici

: Medici Luogo di nascita : Capurso

: Capurso Data di nascita : 3 giugno 1977

: 3 giugno 1977 Profilo Instagram: @checcozalone

@checcozalone Segno Zodiacale: Gemelli

Checco Zalone, che ha attualmente 43 anni e che ne compirà 44 tra pochi mesi, è uno degli attori comici più famosi in Italia. Laureato in Giurisprudenza, ha inciso diversi brani e, nel 2009, ha esordito al cinema in Cado dalle Nubi, per la regia di Gennaro Nunziante.

Tra i suoi altri film è possibile citare Che Bella Giornata, Sole a Catinelle e Quo Vado, sempre per la regia di Nunziante. Nel 2020, ha esordito dietro la macchina da presa con Tolo Tolo.

Fidanzata

Chi è la fidanzata di Checco Zalone? Il comico è legato da anni a Mariangela Eboli, conosciuta in una pizzeria e madre delle sue due figlie Gaia e Greta. La donna ha recitato in diversi film con il compagno. È lei l’interprete di Susy, cugina del protagonista in Cado dalle Nubi che improvvisa uno spassoso duetto con Caparezza sulle note di Non Amarmi.