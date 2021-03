Ciro Ferrara, chi è: età, moglie, figli e cosa fa oggi

Ciro Ferrara è un ex calciatore e allenatore italiano. Scopriamo qualcosa di più su di lui e sul suo percorso attuale.

Chi è Ciro Ferrara

Nome: Ciro

Cognome: Ferrara

Data di nascita: 11 febbraio 1967

Luogo di nascita: Napoli

Profilo Instagram: @ciroferrara_official

Segno zodiacale: acquario

Ciro Ferrara è come già detto un ex calciatore – difensore per la precisione – e allenatore. Ha attualmente 54 anni. Nato nel quartiere di Posillipo, ha iniziato a giocare a calcio indossando, poco prima della metà degli anni ’80, la maglia delle giovanili della squadra partenopea. A 20 anni, ha esordito nella nazionale maggiore.

Alla Juve dal 1994 al 2005, è tra i giocatori italiani con più vittorie alle spalle. Per quanto riguarda la carriera di allenatore, sono degne di note le esperienze come collaboratore tecnico della Nazionale e come tecnico principale della Juventus e della Nazionale Under 21. Allenatore della Sampdoria nel 2012, nel 2016 e nel 2017 è stato tecnico del Wuhan Zall.

Moglie

Ciro Ferrara è stato sposato con Paola Pallonetto (l’Italia ha conosciuto il volto dell’ex moglie del difensore grazie allo spot di un celebre yogurt a cui ha partecipato tutta la famiglia). I due si sono separati nel 2017.

Figli

Ciro Ferrara e Paola Pallonetto hanno tre figli: Benedetta, classe 1990, Paolo, di tre anni più giovane e calciatore come il padre, e Giovanbattista, nato nel 2001.

Cosa fa oggi

Cosa fa oggi l’ex difensore? Tra gli ultimi impegni di Ciro Ferrara è da annoverare la partecipazione, nell’autunno 2019, ad Amici Celebrities, dove ha gareggito come cantante, arrivando al quarto posto.