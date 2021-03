Eleonora Daniele, chi è: età, figlia, fratello, marito e Miss Italia

Eleonora Daniele, uno dei volti più amati della Rai, da diversi anni è la padrona di casa del format Storie Italiane, in onda ogni mattina sul piccolo schermo.

Una presenza spontanea e discreta che ha saputo farsi strada nel corso degli anni, fino a diventare una fra le conduttrici più seguite e stimate della rete ammiraglia.

Eleonora Daniele, chi è

Eleonora Daniele è una presentatrice, giornalista e attrice italiana. Nata a Padova il 20 agosto 1976, la Daniele si laurea in Scienze della comunicazione nel 2013 alla LUMSA. Iscritta dal 2012 all’Ordine dei giornalisti come praticante, entra nel mondo del giornalismo come professionista a partire dal 2016.

Il suo esordio televisivo, però, comincia molti anni prima. Già nel 2001 a 25 anni viene scelta come ballerina nel popolare programma La sai l’ultima? in onda su Canale 5. Da quel momento in poi comincia la sua lunga carriera.

Una carriera diversificata in cui la conduttrice veneta passa dal reality Grande Fratello al cinema, dal teatro alle fiction e poi ancora alla conduzione di alcuni programmi televisivi, come Miss Italia nel mondo, con grande disinvoltura.

Eleonora Daniele, vita privata

Sposata con l’imprenditore romano nel campo della cosmesi, Giuliano Tassoni, i due sono convolati a nozze a Roma nel 2019, dopo molti anni di fidanzamento. Non tutti sanno che il marito di Eleonora Daniele ha sangue blu. Tassoni, infatti, discende dall’aristocratico modenese Alessandro Tassoni, scrittore e poeta del ‘600, figlio del conte Bernardino Tassoni e della nobildonna Sigismonda Pellicciari.

Anche se la giornalista è molto gelosa della propria vita privata, quando il 25 maggio 2020 è nata la figlia Carlotta, ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram una tenera foto che l’ha ritratta con la piccola appena nata.

Nel 2015 Eleonora Daniele ha subìto un grave lutto: la perdita dell’amato fratello Luigi. L’uomo, di 6 anni più grande della presentatrice, era affetto da una forma grave di autismo. La causa della morte non è mai stata rivelata, ma la conduttrice ha più volte ammesso di essere stata particolarmente legata al fratello. Dopo la morte di Luigi, la Daniele ha deciso di fondare l’associazione Life inside con le sorelle Elena e Cosetta, un’associazione che aiuta le persone con autismo e le famiglie.