I segni zodiacali meno diffusi: ecco chi sono

In questo articolo andiamo a vedere chi sono i segni zodiacali meno diffusi. Infatti vi sono alcuni dei dodici segni che sono meno comuni di altri. Dipende chiaramente dalle percentuali di quante persone nascono in determinati periodi dell’anno. Andiamo a vedere questo dato e capiamo, così, quali sono i segni zodiacali meno diffusi.

Al terzo posto di questa speciale classifica troviamo i nati sotto il segno del Sagittario. Infatti questi sono tra i segni zodiacali meno diffusi. Coloro che nascono sotto questo segno zodiacale sono i nati dopo le feste natalizie e per questo motivo, evidentemente, le persone programmano sempre qualcosa di diverso.

Secondo posto invece per i nati sotto il segno Acquario che rientra tra quelli molto rari in tutta la nazione. Sono coloro che vengono alla vita tra Aprile e Maggio ed evidentemente questo è proprio il momento in cui le persone iniziano a pensare al concepimento. Proprio per questo motivo i nati sotto il segno dell’Acquario sono molto rari.

Il segno meno diffuso in tutta Italia è quello dello Scorpione. Sono veramente molto diffusi in America ma pochissimi sono gli scorpioni italiani. La nascita coincide nel periodo autunnale e possibilmente, considerato che il concepimento dovrebbe avvenire tra Gennaio e Febbraio ci fa capire che in quei mesi vi sono molti altri interessi da tenere sotto controllo.