Instagram DOWN: ecco perchè l’app non funziona

Instagram è down insieme alla nota app di messaggistica instantanea Whatsapp e sono andati nel panico. Il problema è dato da un errore ai server di Instagram che sono andati down sicuramente in tutta Italia.

Gli utenti attualmente non hanno modo dunque di condividere le proprie Stories su quello che probabilmente è ormai il social network più importante del mondo. Dopo Facebook, infatti, Instagram è sicuramente utilizzato da tutti.

Dopo il problema a Whatsapp dunque anche Instagram è down e sulla questione vi terremo aggiornati.