Luca Laurenti ed il suo dramma: “Bonolis mi ha fatto fuori!”

Luca Laurenti è sicuramente uno dei personaggi televisivi italiani più conosciuti e per questo motivo ogni sua dichiarazione fa sempre notizia. E’ di qualche tempo fa la sua rottura con Paolo Bonolis ed il suo dramma interno che non gli ha permesso di passare dei bei momenti. Prima di tornare in televisione con Avanti un altro, infatti, Luca Laurenti ha raccontato ciò che è stato il suo lockdown ed i mesi che ci hanno visti chiusi in casa.

Cosa è successo a Luca Laurenti

Uno dei personaggi televisivi più famosi in Italia, Luca Laurenti, ha tenuto i propri fan in apprensione. Infatti avrebbe avuto delle condizioni di salute avverse. “Luca è vivo e lotta insieme a noi”. Così ha detto proprio Paolo Bonolis ed ha sottolineato che è un tipo molto solitario e senza comunicazioni. “Questa – dice Bonolis – è la sua scelta di vita”. Le parole hanno rassicurato i tanti fan che avevano grandi preoccupazioni.

Intanto però Luca Laurenti sarebbe stato messo di lato proprio da Paolo Bonolis. Un nuovo programma gestito appunto da Paolo sarebbe in fase di creazione. Non si tratta di una collaborazione con Mediaset quanto con SDL tv, ovvero la web tv di Sonia Bruganelli. La stessa, per quanti non lo sapessero, è la moglie di Paolo Bonolis.

Si intitola “La stanza del medico” e con molta probabilità non vi sarà proprio Luca Laurenti. La spalla di Bonolis sarà infatti la moglie. Si tratta di “una piccola costola de Il senso della vita”, ovvero quello che probabilmente è stato il programma più personale portato avanti da Paolo Bonolis.