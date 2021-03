Marcella Bella: “Sono una sicula diffidente”

Marcella Bella è stata tra gli ospiti della seconda puntata di Canzone Segreta e proprio nella fase iniziale ha avuto la possibilità di parlare con il pubblico. La stessa cantante è arrivata vestita di nero e con i suoi incredibili capelli che la contraddistinguono. A darle il benvenuto chiaramente è stata Serena Rossi, la padrona di casa di Canzone Segreta.

Per lei sul palco sono salite anche Alba Parietti ed Anna Tatangelo, due delle sue più grandi amiche di sempre che hanno messo in scena una magnifica esibizione. Le canzoni, conosciutissime chiaramente, hanno ricevuto grandissimi riscontri positivi da parte del pubblico presente in sala.

Ma Marcella Bella ha avuto anche la possibilità di parlare proprio con il pubblico prima di tutta l’esibizione alla quale poi ha assistito. Ha sottolineato che vuole avere tutto sotto controllo e chiaramente le sorprese non fanno per lei. “Sono una sicula diffidente”.