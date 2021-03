Mettere l’aglio nel water: perché tantissime persone lo fanno ogni sera?

Mettere l’aglio nel water è una delle cose che probabilmente fanno tantissime persone prima di andare a dormire. All’interno di questo articolo andremo a capire quali sono le motivazione che spingono a portare avanti questa particolare abitudine.

L’aglio innanzi tutto è giusto dire che è uno degli alimenti più amati da tutte le casalinghe. Lo stesso infatti viene utilizzato per tantissime finalità e tra queste, una che risalta tantissimo, è appunto la pulizia del water. Abbiamo spesso parlato di cosa succede quando si mette l’aglio sotto il cuscino o tra le tende, adesso andiamo a vedere come usare l’aglio per pulire il water.

Mettere l’aglio nel water

Come è risaputo il nostro bagno è sempre un covo di batteri e chiaramente, il water, in maggior ragione. E’ giusto dunque poter effettuare una pulizia almeno ogni due giorni per poter sconfiggere ed allontanare ogni tipologia di batterio. Diversi sono i modi per pulire il water ma, oltre ai vari tradizionali che prevedono l’utilizzo di prodotti chimici, vi sono anche dei metodi alternativi. Uno di questi prevede appunto l’utilizzo dell’aglio.

Per poter pulire il water con l’aglio avremo ovviamente bisogno di sbucciarlo e metterlo all’interno del cesso. Solitamente questa operazione si fa durante la notte, ovvero quando il bagno viene utilizzato di meno. A questo punto quando la mattina ci alziamo tiriamo lo sciacquone ed il nostro water sarà perfettamente pulito e disinfettato.

Grazie all’effetto antimicotico ed antimicrobico, infatti, l’aglio ci permette di mantenere pulito il nostro water in maniera del tutto naturale. Non dobbiamo fare altro, come già detto poche righe qui sopra, di mettere uno spicchio d’aglio all’interno del water ed attendere la mattina successiva per tirare lo sciacquone. Ma non finisce qui: vi sono infatti tanti altri metodi particolari di come utilizzare l’aglio e tra questi possiamo sottolineare anche il fatto che rimuove le macchie gialle nella toilette.

Per fare questo avremo bisogno di far bollire 2 tazze di acqua insieme a tre spicchi d’aglio. A questo punto versiamo la tazza nel water dopo che si è raffreddata ed il gioco è fatto: il vostro bagno sarà tornato come nuovo.