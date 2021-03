Romina Power, chi è: età, altezza, figli e Albano

Romina Power è una cantante, attrice, scrittrice e conduttrice. Scopriamo qualcosa su di lei!

Chi è Romina Power

Nome: Romina Francesca

Cognome: Power

Data di nascita: 2 ottobre 1951

Luogo di nascita: Los Angeles

Profilo Instagram: @rominaspower

Segno zodiacale: bilancia

Tra gli ospiti della seconda puntata di Canzone Segreta, Romina Power ha attualmente 69 anni e ne compirà 70 in autunno. Figlia degli attori Tyrone Power e Linda Christian, ha esordito nel cinema a 14 anni nel film Ménage all’Italiana di Franco Indovina. Il suo debutto nella musica risale invece al 1966, con i singoli Quando gli Angeli Cambiano le Piume e Apri quell’Ombrello.

In quell’anno, sul set di Nel Sole conosce Albano Carrisi, che diventerà suo marito e partner in uno dei percorsi musicali di maggior successo del panorama italiano, tra partecipazioni a Sanremo, singoli da record e tour in tutto il mondo.

Altezza

Romina Power è alta 1,73.

Figli

Romina Power è madre di quattro figli, tutti nati dal suo matrimonio con Carrisi: Ylenia, classe 1970 misteriosamente scomparsa nel 1993 a New Orleans, Yari, di tre anni più giovane, Cristèl, nata il giorno di Natale del 1985, Romina junior, classe 1987.

Albano

Romina Power ha sposato Albano Carrisi il 26 luglio 1970. I due artisti hanno, come già detto, dato vita a un percorso musicale unico nel suo genere, che li ha visti incidere numerosi album e partecipare varie volte a Sanremo, dove sono stati incoronati vincitori nel 1984 con Ci Sarà.

Il loro matrimonio è giunto a conclusione alla fine degli anni ’90 e nel 2012 è arrivato il divorzio ufficiale. L’anno dopo sono tornati a cantare assieme e nel 2020 hanno calcato, come ospiti d’onore, il palco di Sanremo.