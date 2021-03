Serena Rossi, gesto incredibile: “L’ho baciato veramente…”

Serena Rossi è probabilmente la donna italiana più seguita in questo momento grazie anche al nuovo programma su Rai 1 Canzone Segreta. Grandissimo successo fino a questo momento per l’attrice italiana che però è riuscita a far parlare di se anche fuori dalla televisione a causa di un bacio. Dopo i tanti successi ottenuti con Un posto al Sole già nel 2008 aveva stregato Luca Zingaretti. Era infatti riuscita a far innamorare di se il commissario Montalbano.

E’ stata protagonista durante l’episodio “La vampa d’Agosto” e Serena Rossi ha baciato Montalbano. Addirittura ha raccontato che le venne la bronchite perchè faceva “un freddo cane”. L’attrice sottolinea poi che il bacio faceva parte di una scena del bagno a mare di notte ed è stata girata durante il mese di Aprile.

“Coprite la piccolina, coprite la bambina!”. Queste erano le parole di Zingaretti e per quel motivo portarono anche delle bottiglie di acqua bollente. In quel caso Luca Zingaritti è stato molto protettivo proprio nei confronti di Serena Rossi. “A me le scene di nudo e baci imbarazzano tantissimo ed invidiavo Elena Sofia Ricci che faceva la suora”.

Questa è comunque una cosa che sembra abbia anche fatto ingelosire il suo attuale fidanzato, Davide Devenuto. Anche lui attore e conosciuto per la fiction “Un posto al sole”. I due hanno un figlio che si chiama Diego e la stessa attrice ha comunque smentito tutte le possibili gelosie del proprio compagno. Ha detto addirittura che su questa cosa ci giocano molto ed addirittura davanti a lui ha girato la scena in cui bacia Giuseppe Zeno durante le riprese di Mina Settembre.