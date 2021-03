Stasera in tv 19 Marzo 2021: Giornal.it vi offre la programmazione completa della serata televisiva di oggi. Tutti i programmi in chiaro dei canali Rai e Mediaset che, lo ricordiamo, da qualche tempo hanno ampliato la propria offerta grazie al digitale terrestre e all’arrivo di nuovi canali spesso interamente dedicati ad una o più tematiche. Da oggi Giornal.it vi dirà ogni sera cosa fa Stasera in Tv: una guida e un elenco sempre aggiornate dei programmi in onda oggi 19 Marzo 2021.

Stasera in tv 19 Marzo 2021: programmi e film Rai e Mediaset

Giovedì 18 Marzo 2021 vede in onda il ritorno di Canzone segreta, show di Rai 1 che sta riscuotendo particola successo. Su Rai2 nuovi episodi in prima visione di The Good Doctor, mentre su Rai3 spazio all’approfondimento di Titolo V. Sulle reti Mediaset spicca l’appuntamento con Le Iene Show. Serata in tono minore per gli amici cinefili che dovranno affidarsi ai canali dedicati ai lungometraggi per un film interessante.

Rai 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Canzone Segreta

00:00 – TG1 60 Secondi

Rai 2

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor Un’insalata sbagliata

22:05 – The Resident – Nuvola nera – Tutto come previsto

23:40 – Gli Specialisti Piccolo angelo

Rai 3

20:45 – Un posto al sole

21:20 – TITOLO V

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 – Stasera Italia

21:20 – Quarto Grado

00:47 – Motive

Canale 5

20:40 – Striscia la Notizia – la voce dell’insofferenza

21:20 – Ciao Darwin

01:00 – Tg5 Notte

Italia 1

19:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

01:00 – TG LA7 Notte

Tv8

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 124 Prima TV

21:30 – Film: Inferno

23:45 – Italia’s Got Talent Audizioni

Nove

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Fratelli di Crozza (live)

22:45 – La confessione – 1^TV

Rai 4

20:33 – Criminal Minds ep.14

21:23 – Il giustiziere della notte – Death Wish

23:11 – Narcos: Mexico II ep.1

Rai 5

20:15 – Prossima fermata America – s.3 ep.7

21:15 – Art Night – Artisti e natura pt.18

23:04 – La divina commedia. Vespri danteschi – Paradiso XIII

Rai Premium

20:15 – Don Matteo 6 – Il tesoro di Orfeo ep.22

21:20 – Enrico Piaggio – Un sogno italiano

23:15 – Che Dio ci aiuti 6 – p.10

Rai Movie

19:50 – Stanlio e Ollio – Teste dure

21:10 – Film: Under Suspicion

23:05 – Film: Copycat – omicidi in serie

La7d

20:00 – Cuochi e Fiamme

20:40 – La cucina di Sonia

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Il segreto di Gabrielle

Cielo

20:45 – Affari di famiglia La Queen Mary

21:15 – Piccole labbra

23:15 – Too Much Pussy – Viaggio nel sesso positivo

Discovery RealTime

20:25 – Cortesie per gli ospiti

21:25 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – 1^TVTreviso

22:35 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Costa Apuana

Iris

20:05 – Walker Texas Ranger

21:00 – Film: L’uomo nel mirino

23:13 – Film: Lo straniero senza nome

Cine34

19:12 – A cena con…

21:00 – Film: L’amica di mia madre

23:35 – Film: Lettomania

Paramount Pictures

20:45 – Strega per Amore

21:10 – Serie TV: Yellowstone

23:00 – Film: The Company Men

La5

19:45 – Uomini e donne

21:10 – L’isola dei famosi

Mediaset 20

20:15 – The big bang theory

21:04 – Film – Renegades Commando d’assalto

23:26 – Last Vegas