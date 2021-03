Whatsapp DOWN: utenti nel panico. “L’app non funziona!”

WHATSAPP DOWN – Utenti italiani nel panico per il problema del malfunzionamento a Whatsapp. La nota app di messaggistica infatti intorno alle 18:25 di questo pomeriggio ha iniziato a creare grossi problemi di comunicazione tra i vari utenti.

A segnalarlo sono stati tantissimi nostri lettori che immediatamente dopo aver notato il problema ci hanno scritto per sottolineare che Whatsapp non funziona. Non si sanno ancora le cause di questo problema e non si sa nemmeno fino a quando gli utenti dovranno stare senza Whatsapp.

Ciò che è sicuro è che queste problematiche possono solamente far scaricare sempre di più Telegram, la nota app di messaggistica che praticamente vive nei momenti bui di Whatsapp.