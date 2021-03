Alberto Bellelli, chi è il sindaco di Carpi che ha inseguito il ladro

Alberto Bellelli è il sindaco della città di Carpi, uno dei centri urbani più importanti della provincia di Modena. Il suo nome è assurto agli onori della cronaca in quanto, lo scorso 17 marzo, ha inseguito uno scippatore, consegnandolo alla Forze dell’Ordine.

Chi è il sindaco di Carpi

Alberto Bellelli è nato a Carpi, in provincia di Modena, il 3 febbraio 1977. Ha quindi compiuto da poco 44 anni. Diplomato al Liceo Scientifico, si è laureato in Scienze Politiche. Iscritto all’ANPI dalla fine degli anni ’90, dal 2006 al 2010 ha fatto parte della giunta del Comune di Carpi come assessore alle Politiche Culturali. Nel 2014 è diventato assessore alle Politiche Sociali ed è stato eletto sindaco. Nel 2019 è stato riconfermato.