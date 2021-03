Chi sono i segni più manipolatori dello Zodiaco: sei tra questi?

Zodiaco – Ogni giorno ormai riusciamo ad approfondire la nostra sezione dedicata al mondo dell’oroscopo e soprattutto dello Zodiaco. Vi teniamo aggiornati su quelle che sono tutte le informazioni relative all’astrologia ed in questo articolo andiamo a vedere chi sono i segni zodiacali più manipolatori.

In base alle varie inclinazioni degli assi terrestri infatti i segni zodiacali assumono delle caratteristiche che li rende ognuno diverso dagli altri. Appunto per questo motivo anche gli astrologi confermano che si possono stilare tantissime classifiche per ogni tipo di qualità o pregio che possa esistere. Andiamo a vedere dunque la classifica dei segni più manipolatori.

Come sempre andiamo a scoprire le prime tre posizioni e per questo motivo la medaglia d’argento va ai nati sotto il segno del Sagittario. Sono persone che sanno benissimo quanto riescono a manipolare chi gli sta intorno. Di questo restano addirittura sempre molto soddisfatti ed in più hanno la capacità di volgere a loro favore tutto ciò che manipolano. E’ una caratteristica molto particolare che permette ai nati sotto il Sagittario di essere abilissimi nell’influenzare pensieri ed azioni di chi gli sta vicino.

Secondo posto per i nati sotto il segno dei Gemelli che sono molto improntati verso una dualità. Questo riguarda anche la loro personalità: sanno infatti allo stesso modo sia essere bugiardi sia essere sinceri. Proprio questa è la cosa fondamentale del riuscire a manipolare le persone che gli stanno intorno. Spesso mettono in campo un repentino cambio di programma per poter influenzare quanti sono con loro.

Al primo posto di questa incredibile classifica abbiamo i nati sotto il segno dello Scorpione. In questo caso però, la tendenza nel manipolare le persone che gli stanno accanto, non è un sentimento negativo. Infatti è una necessità personale. Questo avvenimento permette loro di avere maggiore sicurezza e serenità. Inoltre questo atteggiamento si può tradurre con una incredibile capacità, da parte dello Scorpione, di dire delle fitte bugie e questo rende difficile capire quale sia la verità.